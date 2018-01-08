Борцы за права неграждан Эстонии и Латвии поблагодарили за поддержку депутатов Европарламента

299 депутатов Европейского парламента получили открытки от имени неграждан Эстонии и Латвии с новогодними поздравлениями и благодарностью за поддержку.
Как сообщили "Интерфаксу" в бюро еевродепутата от Эстонии Яны Тоом (Yana Toom), в середине декабря 2017 года Европарламент призвал без промедлений рассмотреть петицию об избирательных правах неграждан Эстонии и Латвии. Соответствующий параграф был внесен в окончательный текст доклада о работе Комитета по петициям.
Как говорится в сообщении Я.Тоом, "от имени неграждан Эстонии и Латвии мы с коллегами Андреем Мамыкиным и Татьяной Жданок взяли на себя смелость поблагодарить за поддержку и пожелать счастливого Нового года тем из коллег, кто на последней сессии в Страсбурге поддержал скорейшее рассмотрение петиции о праве голоса для неграждан".
"Скептики скажут, что это ерунда, и в практическом плане так оно и есть - завтра ничего не изменится. Однако это первый раз, когда Европарламент в официальном докладе назвал вещи своими именами - не граждане третьих стран, имеющие постоянный вид на жительство, не какие-то некоренные потомки неведомо кого, а прямо, как есть - неграждане Эстонии и Латвии, не имеющие права голоса", - отметила Я.Тоом.
Петицию об избирательных правах неграждан евродепутаты Яна Тоом (Эстония), Татьяна Жданок и Андрей Мамыкин (Латвия) передали в Европарламент в июне 2016 года. Под петицией подписались более 20 тысяч человек.
Петиция из-за противостояния эстонских и латвийских евродепутатов долго лежала без движения, предпринимались попытки и вовсе убрать требование о ее рассмотрении. В итоге противостояние было преодолено. Слушания по петиции ожидаются в первом триместре 2018 года, сообщило бюро Я.Тоом.
В сообщении также отмечается, что Управление Верховного комиссара по делам беженцев (ООН) рассматривает балтийских неграждан в качестве апатридов (лиц без гражданства). В настоящее время они составляют примерно 6% всех жителей Эстонии и 11% всех жителей Латвии. К решению проблемы неграждан неоднократно призывали специализированные органы ООН, ОБСЕ и Совета Европы. По словам Я.Тоом, проблемы безгражданства требуют радикального решения: "Есть известное высказывание: гражданство - это право иметь права. Международное право запрещает дискриминацию апатридов, однако в странах-членах ЕС неграждан дискриминируют по-прежнему".
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