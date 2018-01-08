Британский министр по делам Северной Ирландии ушел в отставку

Британский министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир ушел в отставку из-за проблем со здоровьем, сообщает в понедельник Би-би-си.

По информации журналистов, ему необходима операция на правом легком. Она будет проведена в ближайшие недели.

Дж.Брокеншир объявил об отставке на фоне проведения премьер-министром Британии Терезой Мэй технических перестановок в правительстве.