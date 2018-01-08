Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0445 RUR   0.0299 GBR   2.3053 TRY   0.455

Цена на нефть

    $/bbl WTI   62.01 Brent   68.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 11° 11 Янв 12 Янв

Дальнее зарубежье 08.01.2018 17:16

Британский министр по делам Северной Ирландии ушел в отставку

Британский министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир ушел в отставку из-за проблем со здоровьем, сообщает в понедельник Би-би-си.

По информации журналистов, ему необходима операция на правом легком. Она будет проведена в ближайшие недели.

Дж.Брокеншир объявил об отставке на фоне проведения премьер-министром Британии Терезой Мэй технических перестановок в правительстве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СЕВИРЛАНДИЯ, МИНИСТР, ОТСТАВКА


Похожие новости


В Ирландии второй день продолжаются акции протеста пробританских активистов В Великобритании снижен уровень террористической угрозы со стороны ирландских сепаратистов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]