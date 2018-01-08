Азербайджан и Нигерия планируют создать МПК для активизации экономического сотрудничества

Азербайджан и Нигерия планируют создать межправительственную комиссию (МПК) для расширения экономического сотрудничества.
Целесообразность создания МПК была озвучена в ходе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и нового посла Нигерии Хамзата Ибрагима, сообщает сайт главы государства.
На встрече было отмечено, что создание межправкомиссии поможет расширению связей в торговле, военной промышленности и инвестициях.
Х.Ибрагим отметил, что политические связи с Азербайджаном находятся на хорошем уровне, но экономическое сотрудничество не соответствует уровню политических отношений. По его словам, Азербайджан и Нигерия имеют хорошие возможности по сотрудничеству в ненефтяной области, в частности в сферах торговли, образования, туризма и др.
Б.Рустамбеков
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