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Бизнес и законодательство 08.01.2018 16:39

Азербайджан и Нигерия планируют создать МПК для активизации экономического сотрудничества

Азербайджан и Нигерия планируют создать межправительственную комиссию (МПК) для расширения экономического сотрудничества.

Целесообразность создания МПК была озвучена в ходе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и нового посла Нигерии Хамзата Ибрагима, сообщает сайт главы государства.

На встрече было отмечено, что создание межправкомиссии поможет расширению связей в торговле, военной промышленности и инвестициях.

Х.Ибрагим отметил, что политические связи с Азербайджаном находятся на хорошем уровне, но экономическое сотрудничество не соответствует уровню политических отношений. По его словам, Азербайджан и Нигерия имеют хорошие возможности по сотрудничеству в ненефтяной области, в частности в сферах торговли, образования, туризма и др.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НИГЕРИЯ, МПК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]