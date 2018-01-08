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Внешняя политика 08.01.2018 16:43

Президент Алиев призывает к более тесным контактам Азербайджана с Монголией

Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Монголией в политической и экономической сферах, заявил президент Ильхам Алиев.

И.Алиев принял в понедельник верительные грамоты посла Монголии в Азербайджане с резиденцией в Анкаре (Турция) Болда Равдана.

«Азербайджанская сторона заинтересована в совместной деятельности с правительством Монголии в политической, экономической и культурной сфере», - сказал И.Алиев, слова которого со встречи приводит сайт главы государства.

Президент выразил сожаление отсутствием активных связей на уровне глав государств и правительств. «В этой связи, необходимо установить контакты на уровне различных структур двух государств – парламентов, министерств и бизнес-кругов»,- подчеркнул глава государства.

И.Алиев отметил наличие хороших возможностей для расширения сотрудничества.

Б.Равдан, в свою очередь, отметил, что предпримет усилия для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Монголией.

"Собеседники также обсудили вопросы сотрудничества в сфере экспортно-импортных операций, оборонной промышленности, инвестиций, образования, АПК", - отмечает сайт главы государства.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, МОНГОЛИЯ, ПОСОЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]