Президент Алиев призывает к более тесным контактам Азербайджана с Монголией

Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Монголией в политической и экономической сферах, заявил президент Ильхам Алиев.

И.Алиев принял в понедельник верительные грамоты посла Монголии в Азербайджане с резиденцией в Анкаре (Турция) Болда Равдана.

«Азербайджанская сторона заинтересована в совместной деятельности с правительством Монголии в политической, экономической и культурной сфере», - сказал И.Алиев, слова которого со встречи приводит сайт главы государства.

Президент выразил сожаление отсутствием активных связей на уровне глав государств и правительств. «В этой связи, необходимо установить контакты на уровне различных структур двух государств – парламентов, министерств и бизнес-кругов»,- подчеркнул глава государства.

И.Алиев отметил наличие хороших возможностей для расширения сотрудничества.

Б.Равдан, в свою очередь, отметил, что предпримет усилия для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Монголией.

"Собеседники также обсудили вопросы сотрудничества в сфере экспортно-импортных операций, оборонной промышленности, инвестиций, образования, АПК", - отмечает сайт главы государства.

Ф.Исазаде