Президент Алиев призывает к более тесным контактам Азербайджана с Монголией

Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Монголией в политической и экономической сферах, заявил президент Ильхам Алиев.
И.Алиев принял в понедельник верительные грамоты посла Монголии в Азербайджане с резиденцией в Анкаре (Турция) Болда Равдана.
«Азербайджанская сторона заинтересована в совместной деятельности с правительством Монголии в политической, экономической и культурной сфере», - сказал И.Алиев, слова которого со встречи приводит сайт главы государства.
Президент выразил сожаление отсутствием активных связей на уровне глав государств и правительств. «В этой связи, необходимо установить контакты на уровне различных структур двух государств – парламентов, министерств и бизнес-кругов»,- подчеркнул глава государства.
И.Алиев отметил наличие хороших возможностей для расширения сотрудничества.
Б.Равдан, в свою очередь, отметил, что предпримет усилия для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Монголией.
"Собеседники также обсудили вопросы сотрудничества в сфере экспортно-импортных операций, оборонной промышленности, инвестиций, образования, АПК", - отмечает сайт главы государства.
Ф.Исазаде
Курс манат/доллар на 9 января - 1,7001 манат/$1
Экваториальная Гвинея заинтересована в энергосотрудничестве с Азербайджаном – посол в Баку
Азербайджан и Нигерия планируют создать МПК для активизации экономического сотрудничества
Поиски пропавших в горах альпинистов продолжаются - штаб
Турпоток в Азербайджан в 2017г увеличился на 20%, удельный вес россиян – 32%
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие выходные погибли 2 человека – МВД
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Москва готова налаживать отношения с Вашингтоном, но не видит встречного движения - Рябков
Первый тур президентских выборов в Египте пройдет 26-28 марта
Главы британского МИД, МВД, министерства финансов и министр по Brexit сохранили посты при перестановках в правительстве
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Презентация компании «Азеркосмос» в Бакинской Высшей Школе Нефти
Эстония – «трамплин» для рынка Скандинавии,- Индрек Киверик
Хорошие и динамичные отношения между ЕС и Азербайджаном могут выйти на новый уровень - Кестутис Янкаускас
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»