Экваториальная Гвинея заинтересована в энергосотрудничестве с Азербайджаном – посол в Баку

Экваториальная Гвинея заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в различных отраслях, заявил посол Экваториальной Гвинеи в Баку Хосе Эсоно Мича Акенг.

Дипломат в понедельник вручил верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает сайт главы государства

«В ходе встречи посол отметил важность восстановления прежних отношений между двумя странами и подчеркнул необходимость развития сотрудничества с Азербайджаном в различных областях, особенно в сферах энергетики, образования, вложения инвестиций, импорта-экспорта и др.», - отмечается в информации.

Посол подчеркнул, что в период дипломатической деятельности приложит все усилия для развития сотрудничества между двумя странами, которые также являются производителями нефти и газа.

Н.Аббасова