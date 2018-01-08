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ТЭК 08.01.2018 16:45

Экваториальная Гвинея заинтересована в энергосотрудничестве с Азербайджаном – посол в Баку

Экваториальная Гвинея заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в различных отраслях, заявил посол Экваториальной Гвинеи в Баку Хосе Эсоно Мича Акенг.

Дипломат в понедельник вручил верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает сайт главы государства

«В ходе встречи посол отметил важность восстановления прежних отношений между двумя странами и подчеркнул необходимость развития сотрудничества с Азербайджаном в различных областях, особенно в сферах энергетики, образования, вложения инвестиций, импорта-экспорта и др.», - отмечается в информации.

Посол подчеркнул, что в период дипломатической деятельности приложит все усилия для развития сотрудничества между двумя странами, которые также являются производителями нефти и газа.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГВИНЕЯ, СОТРУДНЧИЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]