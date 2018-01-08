Новым председателем Консервативной партии Британии стал министр по миграции Брендон Льюис

Министр по миграции Великобритании Брендон Льюис назначен председателем Консервативной партии страны, сообщается в понедельник на официальной странице британского премьер-министра Терезы Мэй в "Твиттере".

"Брэндон Льюис становится министром без портфеля и председателем Консервативной партии", - говорится в сообщении.

Ранее на странице Консервативной партии в "Твиттере" было размещено сообщение с поздравлением министра транспорта Британии Криса Грейлинга с назначением на пост председателя партии, однако затем твит был удален.

По данным Би-би-си, бывший председатель партии Патрик Маклохлин говорил премьер-министру о готовности покинуть этот пост некоторое время назад.

В настоящее время у премьер-министра Британии на Даунинг-стрит в Лондоне проходит совещание, по итогам которого Т.Мэй назовет обновленный состав правительства.