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Дальнее зарубежье 08.01.2018 17:47

Новым председателем Консервативной партии Британии стал министр по миграции Брендон Льюис

Министр по миграции Великобритании Брендон Льюис назначен председателем Консервативной партии страны, сообщается в понедельник на официальной странице британского премьер-министра Терезы Мэй в "Твиттере".

"Брэндон Льюис становится министром без портфеля и председателем Консервативной партии", - говорится в сообщении.

Ранее на странице Консервативной партии в "Твиттере" было размещено сообщение с поздравлением министра транспорта Британии Криса Грейлинга с назначением на пост председателя партии, однако затем твит был удален.

По данным Би-би-си, бывший председатель партии Патрик Маклохлин говорил премьер-министру о готовности покинуть этот пост некоторое время назад.

В настоящее время у премьер-министра Британии на Даунинг-стрит в Лондоне проходит совещание, по итогам которого Т.Мэй назовет обновленный состав правительства.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОНСЕРВАТОРЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]