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СНГ 08.01.2018 17:59

Более 400 млн руб. поступило в избирательный фонд Путина

В избирательный фонд Владимира Путина к данному моменту поступило более 400 млн рублей, из них более 9 млн уже потрачено на изготовление и распространение агитационной продукции.

Эти данные содержатся в документе, опубликованном на сайте Центризбиркома, и были предоставлены в ЦИК филиалами Сбербанка, в которых открыты избирательные счета кандидатов на пост президента.

Согласно документу, в избирательный фонд В.Путина поступило 400 030 935 рублей в виде пожертвований от юридических лиц, среди которых партия "Единая Россия" (28 млн рублей); также поступило 30 тысяч рублей от физического лица.

Как указывается в документе, к настоящему моменту из фонда было израсходовано 14 млн 409 тысяч 230 рублей, 9,1 млн из которых потрачено на "изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ВЫБОРЫ, ПУТИН, ФОНД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]