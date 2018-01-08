Более 400 млн руб. поступило в избирательный фонд Путина

В избирательный фонд Владимира Путина к данному моменту поступило более 400 млн рублей, из них более 9 млн уже потрачено на изготовление и распространение агитационной продукции.
Эти данные содержатся в документе, опубликованном на сайте Центризбиркома, и были предоставлены в ЦИК филиалами Сбербанка, в которых открыты избирательные счета кандидатов на пост президента.
Согласно документу, в избирательный фонд В.Путина поступило 400 030 935 рублей в виде пожертвований от юридических лиц, среди которых партия "Единая Россия" (28 млн рублей); также поступило 30 тысяч рублей от физического лица.
Как указывается в документе, к настоящему моменту из фонда было израсходовано 14 млн 409 тысяч 230 рублей, 9,1 млн из которых потрачено на "изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов".
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