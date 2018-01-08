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Туризм 08.01.2018 17:51

Турпоток в Азербайджан в 2017г увеличился на 20%, удельный вес россиян – 32%

Число туристов, посетивших Азербайджан в 2017 году, увеличилось на 20% по сравнению с 2016 годом – до 2 млн. 691,988 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма.

«За 2017 год Азербайджан посетили 2 млн. 691,988 тыс. туристов, что на 449,215 тыс. человек или на 20% больше показателя 2016 года», - отмечает ведомство.

Согласно информации, больше всего в отчетном периоде Азербайджан посетило туристов из России – 853,082 тыс. человек (удельный вес 31,6%).

Вторую и третью строчку по посещаемости занимают граждане Грузии – 537,71 тыс. человек (удельный вес 19,9%) и Ирана – 362,597 тыс. человек (удельный вес 13,4%).

На четвертой строчке расположились граждане Турции – 301,553 тыс. человек (удельный вес 11,2%). Первую пятерку замыкают туристы из ОАЭ – 102,36 тыс. человек (удельный вес 3,8%).

По данным ведомства, в 2017 году наблюдался рост турпотока из Саудовской Аравии (в 4,5 раза), Омана (в 7,4 раза), ОАЭ (в 1,9 раза), Ирана (в 1,4 раза), Индии (в 2,3 раза).

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРПОТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]