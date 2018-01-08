Трамп может осмотреть прототип пограничной стены с Мексикой в конце января - СМИ

Президент США Дональд Трамп может осмотреть прототипы будущей стены на границе с Мексикой после ежегодного послания Конгрессу "О положении страны", сообщает в понедельник портал Axios со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, президент намерен посетить город Сан-Диего, где представлены образцы стены, 30 января.

"Стена - это больше, чем просто политическое обещание, это символ. Конец цепной миграции может быть действенной политикой, но он понимает силу стены как идею относительно того, как будут воспринимать и оценивать его президентский срок", - считает источник портала, близкий к президенту США.

Первоначально, согласно источникам портала, поездка планировалась на текущую неделю, однако затем была отложена.