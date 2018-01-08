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Дальнее зарубежье 08.01.2018 18:15

Трамп может осмотреть прототип пограничной стены с Мексикой в конце января - СМИ

Президент США Дональд Трамп может осмотреть прототипы будущей стены на границе с Мексикой после ежегодного послания Конгрессу "О положении страны", сообщает в понедельник портал Axios со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, президент намерен посетить город Сан-Диего, где представлены образцы стены, 30 января.

"Стена - это больше, чем просто политическое обещание, это символ. Конец цепной миграции может быть действенной политикой, но он понимает силу стены как идею относительно того, как будут воспринимать и оценивать его президентский срок", - считает источник портала, близкий к президенту США.

Первоначально, согласно источникам портала, поездка планировалась на текущую неделю, однако затем была отложена.

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Тэги: США, ТРАМП, СТЕНА, ОБРАЗЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]