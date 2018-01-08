Два человека получили травмы из-за возгорания в вентиляции Trump Tower в Нью-Йорке

Два человека были травмированы при возгорании на крыше здания Trump Tower на Манхеттене в Нью-Йорке, сообщает в понедельник Эн-Би-Си со ссылкой на пожарный департамент Нью-Йорка.

Возгорание возникло в системе вентиляции на крыше здания ранее в понедельник. Пожар уже локализован.