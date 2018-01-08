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СНГ 08.01.2018 18:38

Власти Москвы прогнозируют открытие 25 станций метро в новом году

За год в Москве планируется построить более 50 км линий метро и открыть порядка 25 станций, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Уже 3 января были возобновлены работы на строительстве всех объектов метро в городе. В этом году, благодаря созданному ранее заделу, мы планируем большой ввод новых станций метро", - сказал М.Хуснуллин.

По его словам, в этом году планируется ввести в эксплуатацию более 50 км новых линий, порядка 25 станций, а также три электродепо для обслуживания поездов метрополитена.

Ранее глава стройкомплекса сообщал, что в этом году для пассажиров должны быть открыты, помимо первого участка Большой кольцевой линии метро, участки Люблинско-Дмитровской линии, Калининско-Солнцевской линии, а также Кожуховская линия.

М.Хуснуллин напомнил, что всего на строительстве объектов метрополитена в Москве задействовано около 50 тыс. специалистов и рабочих, а также около 30 специализированных тоннелепроходческих механизированных комплексов различного диаметра.

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Тэги: МОСКВА, МЕТРО, СТРОИТЕЛЬСТВО, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]