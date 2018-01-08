Команда юристов президента США Дональда Трампа рассматривает возможность его допроса специальным прокурором ФБР Робертом Мюллером в рамках расследования о вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году, сообщает в понедельник "Эн-би-си ньюс" со ссылкой на три источника.
Согласно информации источников телеканала, адвокаты Д.Трампа вместе с представителями ФБР обсуждают то, в каком формате может быть проведена беседа, ее тема, продолжительность и место. По словам двух источников "Эн-би-си ньюс", они также пытаются найти компромисс, который позволит избежать допроса Р.Мюллером американского президента.
По данным собеседника телеканала, внутренние дискуссии юристов Д.Трампа по этим вопросам начались в конце октябре после выдвижения обвинений бывшему главе предвыборной кампании американского президента Полу Манафорту.
В настоящее время в США ведут серию расследований дела о том, была ли координация действий между предвыборным штабом Д.Трампа и Россией перед американскими президентскими выборами 2016 года. Одно из них ведет спецпрокурор Р.Мюллер.
Д.Трамп регулярно называет это дело фальшивкой и обвиняет многие крупные американские СМИ в распространении не соответствующих действительности новостей о его работе на посту главы государства.
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