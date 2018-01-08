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Дальнее зарубежье 08.01.2018 18:59

Адвокаты Трампа думают, как избежать его допроса спецпрокурором по "делу о России" - ТВ

Команда юристов президента США Дональда Трампа рассматривает возможность его допроса специальным прокурором ФБР Робертом Мюллером в рамках расследования о вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году, сообщает в понедельник "Эн-би-си ньюс" со ссылкой на три источника.

Согласно информации источников телеканала, адвокаты Д.Трампа вместе с представителями ФБР обсуждают то, в каком формате может быть проведена беседа, ее тема, продолжительность и место. По словам двух источников "Эн-би-си ньюс", они также пытаются найти компромисс, который позволит избежать допроса Р.Мюллером американского президента.

По данным собеседника телеканала, внутренние дискуссии юристов Д.Трампа по этим вопросам начались в конце октябре после выдвижения обвинений бывшему главе предвыборной кампании американского президента Полу Манафорту.

В настоящее время в США ведут серию расследований дела о том, была ли координация действий между предвыборным штабом Д.Трампа и Россией перед американскими президентскими выборами 2016 года. Одно из них ведет спецпрокурор Р.Мюллер.

Д.Трамп регулярно называет это дело фальшивкой и обвиняет многие крупные американские СМИ в распространении не соответствующих действительности новостей о его работе на посту главы государства.

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Тэги: ТРАМП, РАССЛЕДОВАНИЕ, ДОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]