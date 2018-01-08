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Дальнее зарубежье 08.01.2018 19:07

Семь беспилотников в Сирии были уничтожены российской ПВО, еще шесть перехвачены средствами радиоэлектронной борьбы

Попытка атаки террористов на российские объекты в Сирии при помощи беспилотников была отбита средствами радиоэлектронной борьбы и комплексами противовоздушной обороны "Панцирь-С", сообщили в министерстве обороны России.

"Семь беспилотных летательных аппаратов были уничтожены штатными зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" российских подразделений ПВО, несущих круглосуточное боевое дежурство", - сказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны, еще шесть беспилотников перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы. "Из них три были посажены на подконтрольную территорию вне базы, а еще три беспилотных летательных аппарата при посадке сдетонировали от столкновения с землей", - сказали в Минобороны.

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Тэги: СИРИЯ, АТАКА, ПОДРОБНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]