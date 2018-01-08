Семь беспилотников в Сирии были уничтожены российской ПВО, еще шесть перехвачены средствами радиоэлектронной борьбы

Попытка атаки террористов на российские объекты в Сирии при помощи беспилотников была отбита средствами радиоэлектронной борьбы и комплексами противовоздушной обороны "Панцирь-С", сообщили в министерстве обороны России.
"Семь беспилотных летательных аппаратов были уничтожены штатными зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" российских подразделений ПВО, несущих круглосуточное боевое дежурство", - сказали в военном ведомстве.
По данным Минобороны, еще шесть беспилотников перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы. "Из них три были посажены на подконтрольную территорию вне базы, а еще три беспилотных летательных аппарата при посадке сдетонировали от столкновения с землей", - сказали в Минобороны.
Глава Минобороны Азербайджана встретился с офицерами по работе с личным составом
Президент Алиев призывает к более тесным контактам Азербайджана с Монголией
Президент Алиев принял в понедельник верительные грамоты ряда послов ряда стран
Курс манат/доллар на 9 января - 1,7001 манат/$1
Экваториальная Гвинея заинтересована в энергосотрудничестве с Азербайджаном – посол в Баку
Азербайджан и Нигерия планируют создать МПК для активизации экономического сотрудничества
Поиски пропавших в горах альпинистов продолжаются - штаб
Турпоток в Азербайджан в 2017г увеличился на 20%, удельный вес россиян – 32%
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие выходные погибли 2 человека – МВД
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Презентация компании «Азеркосмос» в Бакинской Высшей Школе Нефти
Эстония – «трамплин» для рынка Скандинавии,- Индрек Киверик
Хорошие и динамичные отношения между ЕС и Азербайджаном могут выйти на новый уровень - Кестутис Янкаускас
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»