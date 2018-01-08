Семь беспилотников в Сирии были уничтожены российской ПВО, еще шесть перехвачены средствами радиоэлектронной борьбы

Попытка атаки террористов на российские объекты в Сирии при помощи беспилотников была отбита средствами радиоэлектронной борьбы и комплексами противовоздушной обороны "Панцирь-С", сообщили в министерстве обороны России.

"Семь беспилотных летательных аппаратов были уничтожены штатными зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" российских подразделений ПВО, несущих круглосуточное боевое дежурство", - сказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны, еще шесть беспилотников перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы. "Из них три были посажены на подконтрольную территорию вне базы, а еще три беспилотных летательных аппарата при посадке сдетонировали от столкновения с землей", - сказали в Минобороны.