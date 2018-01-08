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Дальнее зарубежье 08.01.2018 19:09

В Минобороны РФ заявили об отсутствии пострадавших среди российских военных при попытке воздушной атаки боевиков на базы "Хмеймим" и "Тартус" в Сирии

Никто из российских военных не пострадал при попытке боевиков атаковать базы "Хмеймим" и "Тартус" в Сирии с помощью беспилотников, заявили в министерстве обороны РФ.

"Пострадавших или материального ущерба на российских военных объектах нет", - сообщили в военном ведомстве РФ.

"Российская авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус продолжают функционировать в плановом режиме", - сказали в Минобороны.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]