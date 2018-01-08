Никто из российских военных не пострадал при попытке боевиков атаковать базы "Хмеймим" и "Тартус" в Сирии с помощью беспилотников, заявили в министерстве обороны РФ.

"Пострадавших или материального ущерба на российских военных объектах нет", - сообщили в военном ведомстве РФ.

"Российская авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус продолжают функционировать в плановом режиме", - сказали в Минобороны.