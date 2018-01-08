Против баз РФ в Сирии использовались беспилотники самолетного типа, запущенные с дальности более 50 км

Террористы использовали для атаки на российские военные объекты в Сирии беспилотники самолетного типа с наведением по GPS, сообщили в Минобороны РФ.

"Террористами впервые массированно использовались беспилотные летательные аппараты самолетного типа, запущенные с дальности более 50 км с использованием современных технологий наведения по спутниковым координатам GPS", - сообщили российские военные.

В Минобороны РФ заявили, что данные перехваченных беспилотников расшифрованы, точное место их запуска определено. "В настоящее время российскими военными специалистами проводится детальный анализ конструкции, технической начинки и самодельных боеприпасов захваченных ударных беспилотных летательных аппаратов", - сказали в Минобороны РФ.