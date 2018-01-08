Поиски пропавших в горах альпинистов продолжаются - штаб

Штаб поисковых операций сообщает о продолжении работ по поиску трех экстремалов, пропавших в горах Азербайджана с 27 декабря.
"Поиски пропавших альпинистов продолжаются. С 27 декабря в рамках поисково-спасательной операции проведена проверка маршрута, по которому шли альпинисты, а также другие территории, где они могли пройти", - отмечается в сообщении штаба.
В настоящее время в поисковой операции задействованы профессиональные спасатели, профессиональные альпинисты, местное население и добровольцы.
Как сообщалось ранее, информация о трех пропавших членах воздушного и экстремального спортивного клуба "Gilavar" поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС вечером 26 декабря.
Спортсмены-экстремалы отправились в направлении Туфандаг из селения Хыналыг Губинского района Азербайджана 23 декабря. Связь с ними потеряна.
По данному факту в Азербайдджане возбуждено уголовное дело по статье халатность, повлекшая тяжелые последствия по неосторожности. Для возбуждения уголовного дела имелись основания в связи с невыполнением своих служебных обязанностей ответственными лицами, в частности, касающихся выбора маршрута, благоприятности погодных условий для восхождения, проведения мероприятий по безопасности и т. д.
А.Азизов
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