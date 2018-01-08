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Регион 08.01.2018 19:38

Власти Турции продлят режим чрезвычайного положения еще на три месяца

Вице-премьер и пресс-секретарь правительства Турции Бекир Боздаг заявил о готовности Анкары продлить действие режима чрезвычайного положения еще на три месяца, сообщает в понедельник агентство "Анадолу".

"Решение вступит в силу после утверждения в парламенте", - заявил Б.Боздаг, отметив, что тема режима ЧП сроком на три месяца будет значиться в повестке очередного заседания Совета национальной безопасности страны, после чего будет рассмотрена Кабинетом министров.

Турция впервые приняла решение о введении режима чрезвычайного положения после попытки военного переворота в июле 2016 года, а затем продлевала его.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РЕЖИМ, ЧП, ПРОДЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]