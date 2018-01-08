Власти Турции продлят режим чрезвычайного положения еще на три месяца

Вице-премьер и пресс-секретарь правительства Турции Бекир Боздаг заявил о готовности Анкары продлить действие режима чрезвычайного положения еще на три месяца, сообщает в понедельник агентство "Анадолу".

"Решение вступит в силу после утверждения в парламенте", - заявил Б.Боздаг, отметив, что тема режима ЧП сроком на три месяца будет значиться в повестке очередного заседания Совета национальной безопасности страны, после чего будет рассмотрена Кабинетом министров.

Турция впервые приняла решение о введении режима чрезвычайного положения после попытки военного переворота в июле 2016 года, а затем продлевала его.