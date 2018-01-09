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Дальнее зарубежье 09.01.2018 13:15

Могерини встретится в четверг с главами МИД Великобритании, Германии, Франции и Ирана

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини проведет в четверг, 11 января, в Брюсселе встречу по иранской ядерной программе с министрами иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, Германии Сигмаром Габриэлем, Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и главой МИД Ирана Джавадом Зарифом.

"Встреча будет проходить в контексте текущей работы по обеспечению полного и непрерывного осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий", - сообщается в коммюнике, распространенном в понедельник Европейской внешнеполитической службой.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ИРАН, СВПД, МОГЕРИНИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]