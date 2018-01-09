Могерини встретится в четверг с главами МИД Великобритании, Германии, Франции и Ирана

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини проведет в четверг, 11 января, в Брюсселе встречу по иранской ядерной программе с министрами иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, Германии Сигмаром Габриэлем, Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и главой МИД Ирана Джавадом Зарифом.
"Встреча будет проходить в контексте текущей работы по обеспечению полного и непрерывного осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий", - сообщается в коммюнике, распространенном в понедельник Европейской внешнеполитической службой.
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