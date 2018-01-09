Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с главой "РусГидро", а в среду посетит Тверскую область.

"Сегодня президент работает в Москве, в Ново-Огарево. Сегодня у него рабочая встреча, совещание внутреннего характера", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, В.Путин встретится с руководителем "РусГидро". "Вы знаете, что достаточно регулярно президент получает доклады от руководителей крупных системообразующих компаний. Вот это будет как раз одна из таких встреч. Будет также ряд совещаний, мы по ходу дадим вам информацию", - сказал Д.Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что в среду президент совершит поездку в Тверскую область.