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СНГ 09.01.2018 13:32

Путин проведет во вторник ряд совещаний, встретится с главой "РусГидро" - Кремль

Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с главой "РусГидро", а в среду посетит Тверскую область.

"Сегодня президент работает в Москве, в Ново-Огарево. Сегодня у него рабочая встреча, совещание внутреннего характера", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, В.Путин встретится с руководителем "РусГидро". "Вы знаете, что достаточно регулярно президент получает доклады от руководителей крупных системообразующих компаний. Вот это будет как раз одна из таких встреч. Будет также ряд совещаний, мы по ходу дадим вам информацию", - сказал Д.Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что в среду президент совершит поездку в Тверскую область.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]