Азербайджан в декабре увеличил добычу нефти до 810 тыс. б/с, выполняет обязательства в рамках ОПЕК+ - Минэнерго

Суточный объем добычи нефти в Азербайджане в декабре 2017 года составил 810 тыс. баррелей, отмечается в сообщении министерства энергетики республики.

"Ежесуточный объем добычи нефти в декабре в Азербайджане составил 810 тыс. баррелей, из которых 755,1 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 54,9 тыс. баррелей - на конденсат", - отмечается в информации.

Согласно договоренностям, Азербайджан обязался сократить собственную нефтедобычу на 35 тыс. баррелей в сутки - до ниже 800 тыс. б/с. "В целом, в 2017 году Азербайджан выполнял взятые обязательства (в рамках ОПЕК+ - ИФ) по сокращению добычи", - отмечает Минэнерго.

В январе 2017 года в Азербайджане суточная добыча нефти составляла 793,9 тыс. баррелей, в феврале - 776,4 тыс. баррелей, в марте - 733,3 тыс. баррелей, в апреле - 781,1 тыс. баррелей, в мае - 785,3 тыс. баррелей, в июне - 793,7 тыс. баррелей, июле - 796,7 тыс. баррелей, августе – 734,8 тыс. баррелей, в сентябре – 785,7 тыс. баррелей, в октябре – 800,6 тыс. баррелей, в ноябре - 790,7 тыс. баррелей.

По данным Минэнерго, ежесуточный объем экспорта сырой нефти из Азербайджана в декабре 2017 года составил 649,4 тыс. баррелей, 54,9 тыс. баррелей конденсата и 20,1 тыс. баррелей нефтепродуктов.

Как сообщалось, 10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составляет порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снижают объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки. Соглашение было заключено на I-ое полугодие 2017 года и предусматривало возможность продления его сроков.

Страны ОПЕК и ОПЕК+ в ходе 172-ой министерской встречи в Вене 25 мая 2017 года договорились о продлении указанного соглашения на 9 месяцев (до конца марта 2018 года), в ходе министерской встречи в Вене 30 ноября 17 года - договорились о продлении данного соглашения до конца 2018 года.

Н.Аббасова