Киргизские депутаты хотят обязать руководство страны носить в зарубежных визитах национальные колпаки

В парламенте Киргизии предлагают обязать президента, премьер-министра, спикера парламента и других высших государственных лиц во время официальных приемов и зарубежных визитов носить национальный головной убор Ак калпак.

Как сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе парламента Киргизии, на общественное обсуждение вынесен проект закона "О придании национальному головному убору Ак калпак (Белый колпак) статуса культурного символа" наряду с государственными флагом, гербом и гимном республики.

Разработчики закона считают, что такой закон необходим в целях духовного развития и сохранения многовековой традиции киргизского народа, а также для бережного отношения к данному национальному головному убору как к важнейшему элементу культурного наследия.

"Цель законопроекта заключается в установлении правовой базы охраны, поддержки и развития, популяризации Ак калпака, создания условий для формирования его в качестве культурного символа республики, а также для повышения узнаваемости государства и народа Киргизии через сохранение исторического наследия и культуры ношения калпака", - говорится в справке обосновании к законопроекту.

Законопроектом предлагается ввести в обязанность государственных должностных лиц, в числе который президент, премьер-министр, спикер, депутаты парламента, члены правительства и члены официальных делегаций, носить Ак калпак во время официальных приемов, визитов на всех уровнях в зарубежные страны. Кроме того, в проекте закона также содержатся рекомендация для участников спортивных соревнований, культурных мероприятий, фестивалей, конференций, семинаров и выставок носить данный головной убор во время официальной части тех мероприятий, в которых они участвуют.

Разработчики законопроекта указывают, что не допускается использование Ак калпака не по прямому назначению, и лица, виновные в надругательстве над головным убором, должны нести ответственность в соответствии с законодательством.

В конце декабря прошлого года в Киргизии разгорелся скандал после того, как на так называемом предновогоднем костюмированном дог-шоу (Dog`s Fashion Show - 2018) была представлена собака в национальном костюме и в головном уборе, стилизованном под Ак калпак.

В киргизском сегменте Интернета разгорелась большая полемика вокруг данного вопроса. Отдельные политики и депутаты поддержали возмущение граждан, заявивших о недопустимости ношения калпака животным. Ряд гражданских активистов выступили против того, что киргизский головной убор надевали собаке и потребовали с устроителей шоу 10 млн сомов (около $ 145 тыс.) за оскорбление чувства национального достоинства.