Почти 20 наркокурьеров ликвидировали за год таджикские пограничники на границе с Афганистаном

В минувшем году на таджикско-афганском участке границы произошло более 30 боестолкновений с контрабандистами наркотиков, сообщил во вторник "Интерфаксу" начальник пресс-службы пограничных войск Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана Мухаммад Улугходжаев.
"В 2017 году на таджикско-афганском участке границы произошло 31 вооруженное боестолкновение. В результате ликвидировано 18 контрабандистов, 20 задержаны, пресечена 31 попытка незаконного перехода границы", - сказал М.Улугходжаев.
По его словам, итоги служебно-боевой деятельности пограничных войск Таджикистана в 2017 году были подведены на заседании с участием председателя ГКНБ генерал-полковника Саймумина Ятимова, командующего пограничными войсками генерал-лейтенанта Раджабали Рахмонали, начальников управлений, пограничных отрядов и командиров подразделений пограничных войск.
"За отчетный период военнослужащими пограничных войск ГКНБ всего, в том числе и совместно с другими силовыми структурами страны, было проведено 74 специальные операции, из них 10 операций отдельно и 46 операций совместно с ГКНБ и 18 операций с другими структурами и силовыми органами страны", - сообщил М.Улугходжаев.
По его данным, за год у контрабандистов было изъято более 1 тонны 740 кг наркотиков, из которых более 27 кг героин, свыше 455 кг опия, почти 866 кг гашиша, 387 кг канабиса, почти 5 кг метамфетамина. В ходе спецопераций было изъято 25 единиц огнестрельного оружия, 605 патронов различного калибра, девять ручных гранат.
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