В Германии и Италии арестовали около 200 членов мафиозной группировки

Полиция Италии и Германии арестовала около 200 человек в рамках совместной операции против калабрийской мафиозной группировки Ндрангета, сообщают во вторник европейские СМИ.
Стражи порядка провели операцию против кланов Фарао и Маринкола, которые вели деятельность в обеих странах в различных сферах, в том числе в винной и продовольственной промышленности, а также владели предприятиями по сбору мусора.
Отмечается, что полицейские в ходе совместной операции в двух странах изъяли у мафиози активы на почти 50 млн евро.
Азербайджан увеличил с 94 до 120 человек контингент миротворцев в Афганистане - Минобороны
Граждане Азербайджана без визы могут посещать 63 страны - Henley & Partners
Чешский посол в Азербайджане возглавит дипмиссию Чехии в РФ - СМИ
Курс манат/доллар на 10 января - 1,7001 манат/$1
АБР рассчитывает в I квартале подписать с Азербайджаном соглашение о кредите в $250 млн на улучшение госуправления и повышение эффективности госсектора
Поиски 3 экстремалов, пропавших в горах на севере Азербайджана, будут продолжены до их нахождения – замглавы МЧС
Неймар признан самым дорогим футболистом мира, Роналду лишь 49-й
Эстония вышлет в Азербайджан приговоренного к 14 годам тюрьмы за наркопреступления
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
"Азербайджанские Авиалинии" объявляют набор бортпроводников среди девушек
Общение посредством искусства: «Bakcell Stars» предоставляет равные права и возможности детям, нуждающимся в особой заботе
Презентация компании «Азеркосмос» в Бакинской Высшей Школе Нефти
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»