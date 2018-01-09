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Дальнее зарубежье 09.01.2018 13:38

В Германии и Италии арестовали около 200 членов мафиозной группировки

Полиция Италии и Германии арестовала около 200 человек в рамках совместной операции против калабрийской мафиозной группировки Ндрангета, сообщают во вторник европейские СМИ.

Стражи порядка провели операцию против кланов Фарао и Маринкола, которые вели деятельность в обеих странах в различных сферах, в том числе в винной и продовольственной промышленности, а также владели предприятиями по сбору мусора.

Отмечается, что полицейские в ходе совместной операции в двух странах изъяли у мафиози активы на почти 50 млн евро.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ, МАФИЯ, АРЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]