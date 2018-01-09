Анкара намерена продолжать операцию "Щит Евфрата" на севере Сирии, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед депутатами правящей Партии справедливости и развития.

По словам президента, новая фаза операции должна пройти в районе городов Африн и Манбидж в провинции Алеппо, сообщает издание "Йени Шафак".

"Пришло время полностью уничтожить проект организации сепаратистов по созданию зоны террора в Сирии. Мы завершим дело, начатое в рамках операции "Щит Евфрата", его продолжением в Африне и Манбидже", - приводит издание слова президента Турции.

Операция "Щит Евфрата" проходила с августа 2016 по март 2017 года в провинции Алеппо. В ней принимали участие армия Турции и лояльные Анкаре силы вооруженной сирийской оппозиции, а целью операции являлся разгром боевиков "Исламского государства" и враждебных Турции групп курдского ополчения.