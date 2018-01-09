Вашингтон несет ответственность за основные проблемы Западной Азии, считает глава Минобороны Ирана

Министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами призвал западные державы правильно воспринимать реалии и события в Западной Азии.
Выступая на II Тегеранской конференции по безопасности, А.Хатами заявил, что западные державы, которые играют определенную роль в регионе, не воспринимают новые реалии в Западной Азии.
Он упомянул о вмешательстве США, заявив, что Вашингтон несет ответственность за основные проблемы региона.
По словам военного чиновника, установление безопасности в регионе возможно только путем активного участия региональных стран.
"Иранский ракетный потенциал не угрожает своим соседям, и Тегеран будет продолжать усилия по обеспечению безопасности в регионе и мире", - приводит слова главы оборонного ведомства Ирана информационное агентство IRNA.
Отметив сотрудничество Ирана с другими странами в реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), А.Хатами сказал: "Иран показал свою добросовестность всему миру, но американцы доказали, что они не заслуживают доверия".
II Тегеранская конференция по безопасности "Региональная безопасность в Западной Азии, появляющиеся вызовы и тенденции" открылась накануне.
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