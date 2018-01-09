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Дальнее зарубежье 09.01.2018 14:20

Курьерские фирмы Китая доставили около 40 млрд отправлений в 2017г

Китайские курьерские фирмы в 2017 году доставили 40 млрд посылок, показатель увеличился на 28% по сравнению с предыдущим годом, объявило Государственное почтовое управление КНР - главный регулятор отрасли в стране.

По предварительным оценкам, совокупный объем почтовых услуг и услуг экспресс-доставки в Китае вырос в прошлом году на 32%, до 976 млрд юаней ($150 млрд), передает агентство "Синьхуа". Прибыль от этих операций, как ожидается, увеличилась на 23,5%.

Расширение почтовой инфраструктуры продолжилось, было построено более 1 тыс. центров хранения и доставки, активнее использовались такие технологии, как склады без персонала, дроны и беспилотные автомобили.

На данный момент 96% населенных пунктов Китая, включая удаленные сельские районы, имеют доступ к почтовым услугам. В ближайшее время Государственное почтовое управление КНР планирует довести этот показатель до 98%, добавив в списки обслуживания еще 10 тыс. сел и деревень. При этом услуги экспресс-доставки охватывают 87% населенных пунктов.

Вместе с тем рост числа почтовых отправлений вызывает опасения в связи с загрязнением окружающей среды. В 2015 году 20 млрд отправлений, доставленных курьерскими службами Китая, потребовали 8,27 млрд пластиковых пакетов и 9,92 млрд упаковочных коробок, а использованного скотча хватило бы, чтобы более 400 раз обернуть земной шар по экватору. Соответственно, в прошлом году все эти показатели удвоились.

Как заявил "Синьхуа" глава управления Ма Цзюньшэн, к 2020 году 50% упаковочных материалов будут биоразлагаемыми.

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Тэги: КИТАЙ, ПОЧТА, ПОСЫЛКИ, РОСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]