Курьерские фирмы Китая доставили около 40 млрд отправлений в 2017г

Китайские курьерские фирмы в 2017 году доставили 40 млрд посылок, показатель увеличился на 28% по сравнению с предыдущим годом, объявило Государственное почтовое управление КНР - главный регулятор отрасли в стране.

По предварительным оценкам, совокупный объем почтовых услуг и услуг экспресс-доставки в Китае вырос в прошлом году на 32%, до 976 млрд юаней ($150 млрд), передает агентство "Синьхуа". Прибыль от этих операций, как ожидается, увеличилась на 23,5%.

Расширение почтовой инфраструктуры продолжилось, было построено более 1 тыс. центров хранения и доставки, активнее использовались такие технологии, как склады без персонала, дроны и беспилотные автомобили.

На данный момент 96% населенных пунктов Китая, включая удаленные сельские районы, имеют доступ к почтовым услугам. В ближайшее время Государственное почтовое управление КНР планирует довести этот показатель до 98%, добавив в списки обслуживания еще 10 тыс. сел и деревень. При этом услуги экспресс-доставки охватывают 87% населенных пунктов.

Вместе с тем рост числа почтовых отправлений вызывает опасения в связи с загрязнением окружающей среды. В 2015 году 20 млрд отправлений, доставленных курьерскими службами Китая, потребовали 8,27 млрд пластиковых пакетов и 9,92 млрд упаковочных коробок, а использованного скотча хватило бы, чтобы более 400 раз обернуть земной шар по экватору. Соответственно, в прошлом году все эти показатели удвоились.

Как заявил "Синьхуа" глава управления Ма Цзюньшэн, к 2020 году 50% упаковочных материалов будут биоразлагаемыми.