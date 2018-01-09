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Дальнее зарубежье 09.01.2018 15:02

Йеменские повстанцы пригрозили перекрыть морские пути в Красном море в случае безрезультатности мирного процесса по Йемену

Глава созданного в Йемене повстанцами-хуситами Верховного политического совета Салех ас-Самад заявил, что в случае неудачи с политическим урегулированием йеменского кризиса повстанцы могут заблокировать судоходство в Красном море, сообщает во вторник межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

Об этом С.ас-Самад заявил накануне во время встречи с заместителем спецпосланника генсека ООН по Йемену.

Согласно информации "Аль-Арабийи", С.ас-Самад сказал, что если "политическое решение зайдет в тупик", то повстанцы готовы рассмотреть возможность задействования "стратегического варианта" - "остановку международной навигации по Красному морю".

Он также потребовал прекратить военные действия в граничащей с Красным морем провинции Ходейда на западе Йемена.

Кроме этого, С.ас-Самад выразил серьезные сомнения в способности спецпосланника генерального секретаря ООН по Йемену Исмаила ульд Шейха Ахмеда помочь в разрешении кризиса в Йемене.

"Мы достигли такого момента, когда мы более не полагаемся на ООН в плане поиска политического решения в Йемене", - приводит телеканал слова С.ас-Самада.

В то же время он не отверг возможности участия в каком-либо политическом процессе, связанном с ООН, если, по его словам, эта организация продемонстрирует серьезность намерений. Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, поддерживает войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами.

"Аль-Арабийя" отмечает, что в последнее время правительственным силам удалось вернуть под свой контроль ряд территорий в Йемене.

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Тэги: ЙЕМЕН, ПОВСТАНЦЫ, СУДОХОДСТВО, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]