Йеменские повстанцы пригрозили перекрыть морские пути в Красном море в случае безрезультатности мирного процесса по Йемену

Глава созданного в Йемене повстанцами-хуситами Верховного политического совета Салех ас-Самад заявил, что в случае неудачи с политическим урегулированием йеменского кризиса повстанцы могут заблокировать судоходство в Красном море, сообщает во вторник межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

Об этом С.ас-Самад заявил накануне во время встречи с заместителем спецпосланника генсека ООН по Йемену.

Согласно информации "Аль-Арабийи", С.ас-Самад сказал, что если "политическое решение зайдет в тупик", то повстанцы готовы рассмотреть возможность задействования "стратегического варианта" - "остановку международной навигации по Красному морю".

Он также потребовал прекратить военные действия в граничащей с Красным морем провинции Ходейда на западе Йемена.

Кроме этого, С.ас-Самад выразил серьезные сомнения в способности спецпосланника генерального секретаря ООН по Йемену Исмаила ульд Шейха Ахмеда помочь в разрешении кризиса в Йемене.

"Мы достигли такого момента, когда мы более не полагаемся на ООН в плане поиска политического решения в Йемене", - приводит телеканал слова С.ас-Самада.

В то же время он не отверг возможности участия в каком-либо политическом процессе, связанном с ООН, если, по его словам, эта организация продемонстрирует серьезность намерений. Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, поддерживает войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами.

"Аль-Арабийя" отмечает, что в последнее время правительственным силам удалось вернуть под свой контроль ряд территорий в Йемене.