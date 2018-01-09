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Дальнее зарубежье 09.01.2018 15:22

В США ущерб от стихийных бедствий в 2017 году составил $306 млрд, став самыми крупными за историю страны

Ущерб от стихийных бедствий для США стал в 2017 году самым крупным за всю историю страны, говорится отчете администрации Соединенных Штатов.

Череда пожаров, заморозков, наводнений и ураганов обошлись стране в $306 млрд. Это значительно превышает предыдущий рекорд в $215 млрд, зафиксированный в 2005 году. Тогда на США обрушились три крупных урагана "Катрина", "Рита", и "Вилма".

Согласно отчету, в 2017 году потери только от ураганов составили $265 млрд. Расходы на устранение последствий пожаров, охвативших огромные области Калифорнии составили $18 млрд, что в три раза превышает предыдущую рекордную сумму.

В 2017 году карибские острова и восточное побережье США пострадали от нескольких крупных ураганов. В конце августа на юг США обрушился ураган "Харви", нанесший значительный ущерб штату Техас. В начале сентября по американскому побережью ударил ураган "Ирма".

Позднее в сентябре ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико, он привел к значительным разрушениям и унес жизни более 50 человек. В начале октября на побережье Соединенных Штатов обрушился ураган "Нейт", который принес с собой сильные ливни и мощные порывы ветра, ставшие причиной перебоев с электричеством.

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Тэги: США, ГОД, БЕДСТВИЯ, УЩЕРБ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]