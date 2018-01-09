В США ущерб от стихийных бедствий в 2017 году составил $306 млрд, став самыми крупными за историю страны

Ущерб от стихийных бедствий для США стал в 2017 году самым крупным за всю историю страны, говорится отчете администрации Соединенных Штатов.
Череда пожаров, заморозков, наводнений и ураганов обошлись стране в $306 млрд. Это значительно превышает предыдущий рекорд в $215 млрд, зафиксированный в 2005 году. Тогда на США обрушились три крупных урагана "Катрина", "Рита", и "Вилма".
Согласно отчету, в 2017 году потери только от ураганов составили $265 млрд. Расходы на устранение последствий пожаров, охвативших огромные области Калифорнии составили $18 млрд, что в три раза превышает предыдущую рекордную сумму.
В 2017 году карибские острова и восточное побережье США пострадали от нескольких крупных ураганов. В конце августа на юг США обрушился ураган "Харви", нанесший значительный ущерб штату Техас. В начале сентября по американскому побережью ударил ураган "Ирма".
Позднее в сентябре ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико, он привел к значительным разрушениям и унес жизни более 50 человек. В начале октября на побережье Соединенных Штатов обрушился ураган "Нейт", который принес с собой сильные ливни и мощные порывы ветра, ставшие причиной перебоев с электричеством.
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