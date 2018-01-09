Азербайджан и Иран на следующей неделе проведут заседание МПК

Заседание азербайджано-иранской Госкомиссии по экономике, торговле и гуманитарной сфере (МПК) состоится 15-16 января, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в иранском посольстве в Баку.
«Заседание МПК состоится 15-16 января в Тегеране», - подчеркнул представитель посольства.
На заседании будут обсуждаться вопросы расширения экономического сотрудничества.
Первоначально заседание комиссии было запланировано на конец декабря 2017 года. Однако, по обоюдному согласию было отложено на январь 2018 года.
Предыдущее 11-ое заседание МПК состоялось в декабре 2016 года в Баку и Нахчыване.
Ф.Исазаде
Азербайджан увеличил с 94 до 120 человек контингент миротворцев в Афганистане - Минобороны
Граждане Азербайджана без визы могут посещать 63 страны - Henley & Partners
Чешский посол в Азербайджане возглавит дипмиссию Чехии в РФ - СМИ
Поиски 3 экстремалов, пропавших в горах на севере Азербайджана, будут продолжены до их нахождения – замглавы МЧС
Неймар признан самым дорогим футболистом мира, Роналду лишь 49-й
Эстония вышлет в Азербайджан приговоренного к 14 годам тюрьмы за наркопреступления
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Назарбаев отмечает важность достигнутых с Трампом договоренностей по приоритетным направлениям стратегического партнерства
Сеул и Пхеньян согласились на необходимость переговоров в военной сфере для снижения напряженности у границ
Глава МИД Турции обвинил Дамаск в ударах по умеренной оппозиции в провинции Идлиб под предлогом борьбы с террористами
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
"Азербайджанские Авиалинии" объявляют набор бортпроводников среди девушек
Общение посредством искусства: «Bakcell Stars» предоставляет равные права и возможности детям, нуждающимся в особой заботе
Презентация компании «Азеркосмос» в Бакинской Высшей Школе Нефти
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»