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Бизнес и законодательство 09.01.2018 14:23

Азербайджан и Иран на следующей неделе проведут заседание МПК

Заседание азербайджано-иранской Госкомиссии по экономике, торговле и гуманитарной сфере (МПК) состоится 15-16 января, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в иранском посольстве в Баку.

«Заседание МПК состоится 15-16 января в Тегеране», - подчеркнул представитель посольства.

На заседании будут обсуждаться вопросы расширения экономического сотрудничества.

Первоначально заседание комиссии было запланировано на конец декабря 2017 года. Однако, по обоюдному согласию было отложено на январь 2018 года.

Предыдущее 11-ое заседание МПК состоялось в декабре 2016 года в Баку и Нахчыване.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, МПК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]