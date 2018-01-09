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Дальнее зарубежье 09.01.2018 15:35

В Бундесвер в 2017 году вступило рекордное число несовершеннолетних новобранцев - СМИ

В 2017 году в вооруженные силы Германии вступило рекордное число несовершеннолетних рекрутов, сообщает немецкая газета "Райнише пост" со ссылкой на данные министерства обороны ФРГ.

Всего за год на службу поступили 2128 рекрута в возрасте до 18 лет против 1907 человек годом ранее и 689 - в 2011 году.

Среди 2128 молодых рекрутов - 448 девушек, что почти в восемь раз больше, чем в 2011 году, отмечается в сообщении.

Бундесвер принимает рекрутов с 17-летнего возраста при ограничениях в использовании оружия во время тренировок до совершеннолетия. Также рекруты до 18 лет не могут быть направлены на военную службу за границу.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АРМИЯ, НОВОБРАНЦЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]