В Бундесвер в 2017 году вступило рекордное число несовершеннолетних новобранцев - СМИ

В 2017 году в вооруженные силы Германии вступило рекордное число несовершеннолетних рекрутов, сообщает немецкая газета "Райнише пост" со ссылкой на данные министерства обороны ФРГ.

Всего за год на службу поступили 2128 рекрута в возрасте до 18 лет против 1907 человек годом ранее и 689 - в 2011 году.

Среди 2128 молодых рекрутов - 448 девушек, что почти в восемь раз больше, чем в 2011 году, отмечается в сообщении.

Бундесвер принимает рекрутов с 17-летнего возраста при ограничениях в использовании оружия во время тренировок до совершеннолетия. Также рекруты до 18 лет не могут быть направлены на военную службу за границу.