Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0346 RUR   0.0298 GBR   2.3071 TRY   0.4543

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.73 Brent   67.78

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11 Янв 12 Янв

Дальнее зарубежье 09.01.2018 15:45

Глава израильской разведки назвал причиной беспорядков в Иране низкий уровень жизни населения

Руководитель израильской разведслужбы "Моссад" Йоси Коэн заявил, что, по его данным, волна протестов, охватившая Иран, связана с низким уровнем жизни в этой стране.

Несмотря на то, что иранская экономика процветает после заключения ядерного соглашения, это никак не отражается на жизни граждан, поэтому они выходят на улицы, сказал во вторник руководитель "Моссад", слова которого приводит израильское интернет-издание NEWSru.com.il.

"У нас есть глаза и уши также в Иране", - подчеркнул Й.Коэн.

С конца декабря Иран охватили массовые акции протеста, приуроченные к 40-летию исламской революции.

Акции протеста прошли более чем в 80 городах и населенных пунктов страны. По официальным данным, в них приняли участие боле 40 тыс. человек.

Как сообщениям СМИ, в ходе волнений 22 человека погибли и свыше 1 тыс. были задержаны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]