Глава израильской разведки назвал причиной беспорядков в Иране низкий уровень жизни населения

Руководитель израильской разведслужбы "Моссад" Йоси Коэн заявил, что, по его данным, волна протестов, охватившая Иран, связана с низким уровнем жизни в этой стране.

Несмотря на то, что иранская экономика процветает после заключения ядерного соглашения, это никак не отражается на жизни граждан, поэтому они выходят на улицы, сказал во вторник руководитель "Моссад", слова которого приводит израильское интернет-издание NEWSru.com.il.

"У нас есть глаза и уши также в Иране", - подчеркнул Й.Коэн.

С конца декабря Иран охватили массовые акции протеста, приуроченные к 40-летию исламской революции.

Акции протеста прошли более чем в 80 городах и населенных пунктов страны. По официальным данным, в них приняли участие боле 40 тыс. человек.

Как сообщениям СМИ, в ходе волнений 22 человека погибли и свыше 1 тыс. были задержаны.