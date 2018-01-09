Останки сотни немецких солдат нашли в Таллине на месте строительства мемориала жертвам коммунизма

В столице Эстонии на холме Маарьямяги (Maarjamagi) на месте строительства мемориала жертвам коммунизма в ходе землекопных работ обнаружены останки сотни немецких солдат.

"Строители прекратили работу, когда обнаружили кости. Речь идет о части немецкого военного кладбища времен Второй мировой войны", - рассказал во вторник порталу телерадиовещания ERR представитель Эстонского военного музея Арнольд Унт (Arnold Unt).

Он уточнил, что это не массовое захоронение, а одиночные могилы.

"Найдено захоронение. Точно сказать, сколько человек похоронено, пока нельзя. Судя по размерам захоронения, можно предположить, что примерно сто. Теперь надо эксгумировать останки и перезахоронить в подходящем месте на немецком военном кладбище, что находится рядом", - отметил А.Унт.

По информации Эстонского военного музея, в стране захоронены приблизительно 35 000 немецких солдат и офицеров, погибших во Второй мировой войне.

В 1995 году Эстония и Германия подписали договор, согласно которому эстонское правительство дало право германскому за свой счет приводить в порядок и содержать находящиеся в Эстонии немецкие захоронения и военные кладбища.

Немецкие военные кладбища восстановлены в ряде городов страны. Восстановление кладбищ закончено, но продолжается установка новых надгробий. Также продолжается определение военных захоронений и перезахоронение останков на военные кладбища.