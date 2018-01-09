София заинтересована в участии Баку в газификации в Болгарии - Радев

Президент Болгарии Румен Радев выразил заинтересованность в участии Азербайджана в газификации в Болгарии.
Президенты Азербайджана и Болгарии Ильхам Алиев и Р.Радев провели во вторник телефонный разговор, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.
"Р.Радев 9 января позвонил И.Алиеву. Он выразил благодарность президенту Азербайджана за открытие в ближайшее время (с 16 января 2018 года - ИФ) прямого авиасообщения между Баку и Софией", - отмечает пресс-служба.
И.Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что открытие прямого сообщения станет важной частью расширения отношений между Азербайджаном и Болгарией.
"Р.Радев также отметил важную роль Азербайджана в реализации проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК), который позволит диверсифицировать источники поставок газа в Европу. Он выразил заинтересованность в участии Азербайджана в газификации в Болгарии", - подчеркивает пресс-служба.
И.Алиев отметил, что ЮГК успешно реализуется, в 2018 году будет завершено строительство газопровода TANAP, и в ближайшем будущем азербайджанский газ будет поставляться в Болгарию.
"В ходе разговора Р.Радев пригласил И.Алиева посетить с официальным визитом Болгарию", - отмечается пресс-служба.
А.Азизов
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