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Дальнее зарубежье 09.01.2018 16:15

Японские военные зафиксировали перемещения российского противолодочного корабля и танкера сопровождения недалеко от островов Цусима

Патрульный самолет Kawasaki-1 морских Сил самообороны Японии, в ночь на шестое января обнаружил примерно в 120 км к юго-западу от островов Цусима два российских корабля, говорится в пресс-релизе, обнародованном во вторник на сайте штаба Сил самообороны Японии.

По информации штаба, это были большой противолодочный корабль типа "Удалой" и большой морской танкер "Борис Бутома" - танкер комплексного снабжения кораблей Тихоокеанского флота России.

Корабли двигались через Цусимский пролив между островами Цусима и островом Ики - в северо-восточном направлении в сторону Японского моря.

Согласно пресс-релизу, 3 октября 2017 года японские военные уже наблюдали два этих судна в акватории Восточного прохода. Тогда противолодочный корабль типа "Удалой" и танкер "Борис Бутома" следовали через пролив на юг.

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Тэги: ЯПОНИЯ, РОССИЯ, КОРАБЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]