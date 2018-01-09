Японские военные зафиксировали перемещения российского противолодочного корабля и танкера сопровождения недалеко от островов Цусима

Патрульный самолет Kawasaki-1 морских Сил самообороны Японии, в ночь на шестое января обнаружил примерно в 120 км к юго-западу от островов Цусима два российских корабля, говорится в пресс-релизе, обнародованном во вторник на сайте штаба Сил самообороны Японии.

По информации штаба, это были большой противолодочный корабль типа "Удалой" и большой морской танкер "Борис Бутома" - танкер комплексного снабжения кораблей Тихоокеанского флота России.

Корабли двигались через Цусимский пролив между островами Цусима и островом Ики - в северо-восточном направлении в сторону Японского моря.

Согласно пресс-релизу, 3 октября 2017 года японские военные уже наблюдали два этих судна в акватории Восточного прохода. Тогда противолодочный корабль типа "Удалой" и танкер "Борис Бутома" следовали через пролив на юг.