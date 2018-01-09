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Регион 09.01.2018 15:34

Аятолла Али Хаменеи похвалил сограждан, вышедших на улицы в ответ на беспорядки в Иране

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи дал положительную оценку реакции "иранского народа на заговор врагов по организации беспорядков в стране", сообщает во вторник иранский телеканал "Пресс-ТВ".

По его информации, А.Хаменеи назвал акции протеста, сопровождавшиеся беспорядками, "преступными действиями" и высказался с одобрением в адрес тех сограждан, кто вышел на улицы в ответ.

"Это не обычные инциденты (беспорядки - ИФ), такого в мире нет ", - подчеркнул А.Хаменеи.

Согласно его словам, "это не вопрос одного или двух или пяти лет, а битва между нацией и врагами нации, битва между Ираном и теми, кто враждебен Ирану, битва между исламом и теми, кто враждебен исламу".

Ранее иранский постпред при ООН Голямали Хошру предложил провести расследование, чтобы узнать, какие "иностранные элементы и агенты" разожгли насилие и нестабильность в Иране.

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Тэги: ИРАН, ХАМЕНЕИ, БЕСПОРЯДКИ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]