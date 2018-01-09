Аятолла Али Хаменеи похвалил сограждан, вышедших на улицы в ответ на беспорядки в Иране

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи дал положительную оценку реакции "иранского народа на заговор врагов по организации беспорядков в стране", сообщает во вторник иранский телеканал "Пресс-ТВ".

По его информации, А.Хаменеи назвал акции протеста, сопровождавшиеся беспорядками, "преступными действиями" и высказался с одобрением в адрес тех сограждан, кто вышел на улицы в ответ.

"Это не обычные инциденты (беспорядки - ИФ), такого в мире нет ", - подчеркнул А.Хаменеи.

Согласно его словам, "это не вопрос одного или двух или пяти лет, а битва между нацией и врагами нации, битва между Ираном и теми, кто враждебен Ирану, битва между исламом и теми, кто враждебен исламу".

Ранее иранский постпред при ООН Голямали Хошру предложил провести расследование, чтобы узнать, какие "иностранные элементы и агенты" разожгли насилие и нестабильность в Иране.