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Дальнее зарубежье 09.01.2018 16:38

Власти Афганистана против участия граждан в вооруженных конфликтах за рубежом

Кабул выступил против участия афганцев в вооруженных конфликтах в других странах.

"Сыны Афганистана не должны погибать за чужие цели в других странах", - заявил заместитель пресс-секретаря президента Афганистана Шах Хусейн Муртазави.

Так он прокомментировал сообщения о том, что за последние два года в войне с террористической группировкой ИГИЛ в Сирии погибли порядка 2 тыс. афганцев и почти 8 тыс. получили ранения.

"Мы не позволяем вести опосредованные войны в Афганистане и выступаем против опосредованных войн на территории других государств", - подчеркнул Ш.Х.Муртазави, которого цитируют во вторник афганские СМИ.

"Если они (афганцы - ИФ) испытывают сильное желание воевать с ИГИЛ, они могут сделать это, вступив в ряды наших сил безопасности", - сказал в свою очередь представитель министерства внутренних дел Афганистана Нусрат Рахими.

Афганские СМИ отмечают, что о потерях среди афганцев в Сирии рассказал представитель иранской дивизии "Фатимиюн", которая входит в состав Корпуса cтражей исламской революции (КСИР) и комплектуется в основном из числа афганских беженцев.

Как сообщали ранее СМИ, в связи с потерями, которые несет ИГИЛ в Сирии и Ираке, эта террористическая группировка избрала Афганистан в качестве нового основного плацдарма для подрывной деятельности.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЛАСТИ, ГРАЖДАНЕ, КОНФЛИКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]