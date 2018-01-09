Власти Афганистана против участия граждан в вооруженных конфликтах за рубежом

Кабул выступил против участия афганцев в вооруженных конфликтах в других странах.

"Сыны Афганистана не должны погибать за чужие цели в других странах", - заявил заместитель пресс-секретаря президента Афганистана Шах Хусейн Муртазави.

Так он прокомментировал сообщения о том, что за последние два года в войне с террористической группировкой ИГИЛ в Сирии погибли порядка 2 тыс. афганцев и почти 8 тыс. получили ранения.

"Мы не позволяем вести опосредованные войны в Афганистане и выступаем против опосредованных войн на территории других государств", - подчеркнул Ш.Х.Муртазави, которого цитируют во вторник афганские СМИ.

"Если они (афганцы - ИФ) испытывают сильное желание воевать с ИГИЛ, они могут сделать это, вступив в ряды наших сил безопасности", - сказал в свою очередь представитель министерства внутренних дел Афганистана Нусрат Рахими.

Афганские СМИ отмечают, что о потерях среди афганцев в Сирии рассказал представитель иранской дивизии "Фатимиюн", которая входит в состав Корпуса cтражей исламской революции (КСИР) и комплектуется в основном из числа афганских беженцев.

Как сообщали ранее СМИ, в связи с потерями, которые несет ИГИЛ в Сирии и Ираке, эта террористическая группировка избрала Афганистан в качестве нового основного плацдарма для подрывной деятельности.