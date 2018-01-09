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Дальнее зарубежье 09.01.2018 15:49

Главы МИД и Минобороны Польши отправлены в отставку

Президент Польши Анджей Дуда по предложению премьера Матеуша Моравецкого во вторник отправил в отставку нескольких министров, в числе которых глава оборонного ведомства Антоний Мачеревич, а также министр иностранных дел Витольд Ващиковский, сообщает польский телеканал ТВН24.

Кроме того, постов лишились министры по делам охраны окружающей среды, здравоохранения и цифровых технологий.

ТВН24 отмечает, что польский МИД возглавит Яцек Чапутович, а министерство национальной обороны - Мариуш Блащак, который в свою очередь отойдет от руководства министерством внутренних дел. Ему на смену в МВД Польши придет Йоахим Брудзиньский.

Глава правительства Польши М.Моравецкий уйдет с поста главы Минфина, который возглавит Тереза Червиньская.

Ожидается, что позже во вторник кабинет соберется в новом составе.

Предыдущий премьер Польши Беата Шидло, представляющая партию "Право и справедливость", подала в отставку 7 декабря. Как отмечали СМИ, часть однопартийцев Б.Шидло выступали за ее отставку, так как считали, что это поможет придать новый импульс развитию экономики Польши. 11 декабря был представлен состав нового правительства Польши.

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Тэги: ПОЛЬША, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПЕРЕСТАНОВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]