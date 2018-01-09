Главы МИД и Минобороны Польши отправлены в отставку

Президент Польши Анджей Дуда по предложению премьера Матеуша Моравецкого во вторник отправил в отставку нескольких министров, в числе которых глава оборонного ведомства Антоний Мачеревич, а также министр иностранных дел Витольд Ващиковский, сообщает польский телеканал ТВН24.

Кроме того, постов лишились министры по делам охраны окружающей среды, здравоохранения и цифровых технологий.

ТВН24 отмечает, что польский МИД возглавит Яцек Чапутович, а министерство национальной обороны - Мариуш Блащак, который в свою очередь отойдет от руководства министерством внутренних дел. Ему на смену в МВД Польши придет Йоахим Брудзиньский.

Глава правительства Польши М.Моравецкий уйдет с поста главы Минфина, который возглавит Тереза Червиньская.

Ожидается, что позже во вторник кабинет соберется в новом составе.

Предыдущий премьер Польши Беата Шидло, представляющая партию "Право и справедливость", подала в отставку 7 декабря. Как отмечали СМИ, часть однопартийцев Б.Шидло выступали за ее отставку, так как считали, что это поможет придать новый импульс развитию экономики Польши. 11 декабря был представлен состав нового правительства Польши.