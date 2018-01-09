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Регион 09.01.2018 17:05

Глава МИД Турции обвинил Дамаск в ударах по умеренной оппозиции в провинции Идлиб под предлогом борьбы с террористами

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник заявил журналистам, что правительственные войска Сирии - под видом борьбы с боевиками террористической организации "Джебхат ан-Нусра" - наносят удары по позициям умеренной оппозиции в провинции Идлиб.

"Такой подход причинит вред процессу политического урегулирования", - приводит слова министра турецкое издание "Хюрриет".

Он подчеркнул, что войска президента Сирии Башара Асада не должны нападать на силы, которые участвуют в переговорном процессе для урегулирования сирийского кризиса.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, СИРИЯ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]