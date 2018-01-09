Глава МИД Турции обвинил Дамаск в ударах по умеренной оппозиции в провинции Идлиб под предлогом борьбы с террористами

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник заявил журналистам, что правительственные войска Сирии - под видом борьбы с боевиками террористической организации "Джебхат ан-Нусра" - наносят удары по позициям умеренной оппозиции в провинции Идлиб.

"Такой подход причинит вред процессу политического урегулирования", - приводит слова министра турецкое издание "Хюрриет".

Он подчеркнул, что войска президента Сирии Башара Асада не должны нападать на силы, которые участвуют в переговорном процессе для урегулирования сирийского кризиса.