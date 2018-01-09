Эстония вышлет в Азербайджан приговоренного к 14 годам тюрьмы за наркопреступления

В Эстонии досрочно освобожден из тюрьмы приговоренного к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы азербайджанец Ахлиман Зейналов, которому принадлежали таллиннские рестораны "Баку", "Шеш-Беш" и "Киш-Миш", сообщают эстонские СМИ.
Суд удовлетворил ходатайство об УДО, но также постановил выслать Зейналова в Азербайджан, где проживают его жена и дочь.
А.Зейналов был задержан эстонскими властями 3 декабря 2007 года. На следующий день его арестовали по обвинению в организации масштабной международной наркосети.
В марте 2010 года по решению суда А.Зейналов был приговорен к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы.
По данным Государственной прокуратуры, Зейналов вместе с подельниками в августе 2005 года переправил из Нидерландов в Эстонию 6 кг марихуаны и 40 кг гашиша на общую сумму 18,5 млн. крон (1,182 млн. евро).
Суд также обязал выплатить Зейналова 11,5 млн. или примерно 735 тыс. евро.
Б. Рустамбеков
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