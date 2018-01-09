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Происшествия 09.01.2018 16:00

Эстония вышлет в Азербайджан приговоренного к 14 годам тюрьмы за наркопреступления

В Эстонии досрочно освобожден из тюрьмы приговоренного к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы азербайджанец Ахлиман Зейналов, которому принадлежали таллиннские рестораны "Баку", "Шеш-Беш" и "Киш-Миш", сообщают эстонские СМИ.

Суд удовлетворил ходатайство об УДО, но также постановил выслать Зейналова в Азербайджан, где проживают его жена и дочь.

А.Зейналов был задержан эстонскими властями 3 декабря 2007 года. На следующий день его арестовали по обвинению в организации масштабной международной наркосети.

В марте 2010 года по решению суда А.Зейналов был приговорен к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы.

По данным Государственной прокуратуры, Зейналов вместе с подельниками в августе 2005 года переправил из Нидерландов в Эстонию 6 кг марихуаны и 40 кг гашиша на общую сумму 18,5 млн. крон (1,182 млн. евро).

Суд также обязал выплатить Зейналова 11,5 млн. или примерно 735 тыс. евро.

Б. Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЭСТОНИЯ, НАРКОТИКИ, УДО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]