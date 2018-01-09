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Транспорт и связь 09.01.2018 16:04

Баку и Тегеран на следующей неделе откроют ж/д Астара-Астара

Открытие железной дороги Астара (Иран)–Астара (Азербайджан) состоится на следующей неделе, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник.

"Открытие ж/д состоится на следующей неделе в иранской Астаре", - отметил источник.

Железная дорога Астара-Астара является частью проекта «Север-Юг», соединяющего железные дороги Ирана с железнодорожной системой Азербайджана. Протяженность дороги составляет 10 км, из которых 8 км – от города Астара до госграницы с Ираном, и 2 км - от границы до иранского города Астара.

Проект также включает строительство моста на реке Астарачай, которая течет вдоль границы.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год, в дальнейшем - более 10 млн тонн.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ЖЕЛДОРОГА, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]