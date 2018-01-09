Баку и Тегеран на следующей неделе откроют ж/д Астара-Астара

Открытие железной дороги Астара (Иран)–Астара (Азербайджан) состоится на следующей неделе, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник.
"Открытие ж/д состоится на следующей неделе в иранской Астаре", - отметил источник.
Железная дорога Астара-Астара является частью проекта «Север-Юг», соединяющего железные дороги Ирана с железнодорожной системой Азербайджана. Протяженность дороги составляет 10 км, из которых 8 км – от города Астара до госграницы с Ираном, и 2 км - от границы до иранского города Астара.
Проект также включает строительство моста на реке Астарачай, которая течет вдоль границы.
Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год, в дальнейшем - более 10 млн тонн.
Ф.Исазаде
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