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Дальнее зарубежье 09.01.2018 17:26

Сеул и Пхеньян согласились на необходимость переговоров в военной сфере для снижения напряженности у границ

Южная Корея и КНДР пришли к согласию о необходимости организовать переговоры по военной линии с целью снижения напряженности вдоль границ, сообщает во вторник южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

К таким договоренностям стороны пришли в ходе переговоров в приграничном населенном пункте Пханмунджом.

Кроме этого, по данным телеканала, Южная Корея и КНДР условились провести переговоры на рабочем уровне по вопросам, связанным с предстоящими Олимпийскими играми в Пхенчхане.

Ранее Уай-Ти-Эн сообщал, что Южная Корея и КНДР договорились восстановить работу военной линии экстренной связи.

По словам заместителя главы южнокорейского министерства по делам объединения Чун Хэ Суна, ожидается, что официально линия заработает со среды: северокорейская сторона уже завершила все работы по технической поддержке, необходимые для восстановления линии связи.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ГРАНИЦА, ДОГОВОРЕННОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]