Сеул и Пхеньян согласились на необходимость переговоров в военной сфере для снижения напряженности у границ

Южная Корея и КНДР пришли к согласию о необходимости организовать переговоры по военной линии с целью снижения напряженности вдоль границ, сообщает во вторник южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.
К таким договоренностям стороны пришли в ходе переговоров в приграничном населенном пункте Пханмунджом.
Кроме этого, по данным телеканала, Южная Корея и КНДР условились провести переговоры на рабочем уровне по вопросам, связанным с предстоящими Олимпийскими играми в Пхенчхане.
Ранее Уай-Ти-Эн сообщал, что Южная Корея и КНДР договорились восстановить работу военной линии экстренной связи.
По словам заместителя главы южнокорейского министерства по делам объединения Чун Хэ Суна, ожидается, что официально линия заработает со среды: северокорейская сторона уже завершила все работы по технической поддержке, необходимые для восстановления линии связи.
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