Назарбаев отмечает важность достигнутых с Трампом договоренностей по приоритетным направлениям стратегического партнерства

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев накануне своего официального визита в США встретился с послом этой страны Джорджем Кролом, сообщила пресс-служба главы государства.

Н.Назарбаев отметил "особую роль Джорджа Крола в развитии отношений между США и Республикой Казахстан" и напомнил, что за 26 лет между странами выстроены дружеские взаимоотношения, подписано более 70 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы президента.

В ходе встречи Н.Назарбаев отметил важность достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом по приоритетным направлениям стратегического партнерства, в том числе в сферах борьбы с терроризмом, укрепления режима ядерного нераспространения, а также в области дальнейшего расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, отмечается в сообщении.

"В Казахстане с американским участием работает около 500 компаний, более 140 из которых являются совместными. Они занимаются производством товаров и экспортом своей продукции в другие страны", - сказал Н.Назарбаев.

В свою очередь Дж.Крол поблагодарил Н.Назарбаева за высокую оценку его дипломатической деятельности в Казахстане и выразил уверенность в том, что предстоящий визит еще более укрепит связи между двумя государствами, говорится в сообщении пресс-службы президента.