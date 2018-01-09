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Происшествия 09.01.2018 16:34

Поиски 3 экстремалов, пропавших в горах на севере Азербайджана, будут продолжены до их нахождения – замглавы МЧС

Поиски трех спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта, пропавших в горах на севере Азербайджана, будут продолжены до их нахождения, заявил во вторник на пресс-конференции замминистра по чрезвычайным ситуациям Фаиг Тагизаде.

"Есть соответствующее поручение главы МЧС. Поиски спортсменов будут вестись пока они не будут найдены", - сказал Ф.Тагизаде.

Как сообщалось ранее, информация о трех пропавших членах воздушного и экстремального спортивного клуба "Gilavar" поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС вечером 26 декабря.

Спортсмены-экстремалы отправились в направлении Туфандаг из селения Хыналыг Губинского района Азербайджана 23 декабря. Связь с ними потеряна.

МЧС привлекло профессиональных спасателей и альпинистов к поисковым работам. Кроме этого, в зависимости от погодных условий в поисково-спасательных работах используется вертолет.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МЧС, АЛЬПИНИСТЫ, ПОИСКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]