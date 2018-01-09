Могерини на встрече с главами МИД Ирана, Британии, Франции и ФРГ сосредоточится на иранской ядерной программе - представитель

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини созывает в четверг, 11 января, встречу глав МИД Великобритании, Германии, Франции и Ирана как координатор Совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявила во вторник ее официальный представитель Катрин Рэй.
"Дискуссии состоятся в рамках этой темы", - сказала К.Рэй, отвечая на вопросы о том, будет ли на встрече затронут вопрос о манифестациях и защите прав человека в Иране.
По ее словам, в остальном позиция ЕС известна, и она неоднократно подтверждалась.
"Очевидно, что все темы важны, как мы это уже неоднократно повторяли, и мы занимали нашу позицию по различным темам. Но, как об этом регулярно говорит высокий представитель, в подходящих для этого форматах", - добавила К.Рэй.
На просьбу прокомментировать недавний призыв заместителя министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи к международному сообществу быть готовым к возможному выходу США из СВПД она ответила, что позиция Брюсселя и европейских участников соглашения по данному вопросу также известна.
"Оно должно быть сохранено, потому что дает результат, и это уже было признано Международным агентством по атомной энергии. Мы продолжаем поддерживать это соглашение и его реализацию", - отметила К.Рэй.
Она также сообщила, что в настоящее время нет информации о возможности двусторонней встречи главы дипломатии ЕС с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом. Пока речь идет о встрече в министерском формате 3+1.
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