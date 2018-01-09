Глава ЦБ Австрии призвал регламентировать криптовалюты

Член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава Банка Австрии Эвальд Новотны призвал ввести законодательные нормы в отношении криптовалют.

Не должно происходить так, чтобы правительства стран еврозоны принимали решение отказаться от банкноты в 500 евро для борьбы с отмыванием денег, но при этом сквозь пальцы смотрели на то, как "шустро во всем мире отмываются деньги через биткойны", заявил он в интервью газете Suddeutsche Zeitung.

Э.Новотны считает необходимым введение строгих правил при осуществлении операций с виртуальными деньгами. "Все участники сделок должны предоставлять личные данные", - считает он.

Кроме того, криптовалюты должны облагаться налогом на добавленную стоимость, поскольку они не является официальной денежной единицей, уверен глава ЦБ Австрии. Вместе с тем, отметил он, введение подобных правил обрушит курс биткойна, сообщает Deutsche Welle.

Федеральное управление по надзору за финансовым сектором (BaFin) в конце декабря опубликовало заявление, в котором предостерегло частных инвесторов от вложений в биткойны в связи с высокой волатильностью их курса.