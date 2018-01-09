Сеул и Пхеньян договорились о направлении на ОИ-2018 высокопоставленной делегации КНДР - СМИ

Две Кореи продвинулись вперед к достижению договоренности о совместном шествии двух делегаций на церемониях в ходе предстоящих зимних Олимпийских игр в южнокорейском городе Пхенчхане, сообщило информационное агентство "Ренхап" со ссылкой на официальный Сеул.

По итогам переговоров во вторник в приграничном населенном пункте Пханмунджом достигнута договоренность о том, что КНДР направит на февральскую Олимпиаду высокопоставленную делегацию.

Стороны также пришли к согласию о проведении переговоров на высоком уровне для улучшения двусторонних отношений.