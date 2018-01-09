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Дальнее зарубежье 09.01.2018 18:32

Сеул и Пхеньян договорились о направлении на ОИ-2018 высокопоставленной делегации КНДР - СМИ

Две Кореи продвинулись вперед к достижению договоренности о совместном шествии двух делегаций на церемониях в ходе предстоящих зимних Олимпийских игр в южнокорейском городе Пхенчхане, сообщило информационное агентство "Ренхап" со ссылкой на официальный Сеул.

По итогам переговоров во вторник в приграничном населенном пункте Пханмунджом достигнута договоренность о том, что КНДР направит на февральскую Олимпиаду высокопоставленную делегацию.

Стороны также пришли к согласию о проведении переговоров на высоком уровне для улучшения двусторонних отношений.

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Тэги: КОРЕЯ, ОИ, ДЕЛЕГАЦИЯ, ДОГОВОРЕННОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]