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СНГ 09.01.2018 18:37

Назарбаев посвятит послание народу Казахстана развитию страны в условиях четвертой промышленной революции

Послание президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана будет опубликовано в среду, 10 января.

"10 января будет опубликовано мое ежегодное послание народу Казахстана. Оно посвящено развитию страны в условиях четвертой промышленной революции", - сказал Н.Назарбаев в своем обращении, показанном во вторник вечером в эфире республиканских телеканалов.

Согласно закону, президент может изложить послание устно или письменно.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]