Назарбаев посвятит послание народу Казахстана развитию страны в условиях четвертой промышленной революции

Послание президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана будет опубликовано в среду, 10 января.

"10 января будет опубликовано мое ежегодное послание народу Казахстана. Оно посвящено развитию страны в условиях четвертой промышленной революции", - сказал Н.Назарбаев в своем обращении, показанном во вторник вечером в эфире республиканских телеканалов.

Согласно закону, президент может изложить послание устно или письменно.