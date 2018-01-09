Россияне в 2018 году смогут посетить без виз 110 стран мира

Россия в 2018 году заняла 48-е место в ежегодном Индексе паспортов, разделив его с Молдавией и Черногорией.
Компания Henley & Partners опубликовала во вторник ежегодный Индекс паспортов, который ранжирует страны по возможности посещать различные государства мира без визы. В 2018 году были проанализированы 200 стран и территорий.
По данным Индекса, россияне в 2018 году могут посещать без виз 110 стран. В прошлом году таковых было 106, в 2016 году - 105 стран.
Украина в 2018 году вытеснила Россию с первого места в рейтинге среди стран СНГ, став 44-й в мире. Страна существенно улучшила свои позиции благодаря получению в 2017 году безвизового доступа в Шенгенскую зону.
Больше всего стран без необходимости оформления визы могут посетить обладатели немецкого паспорта. В 2018 году гражданам Германии будут доступны для безвизового посещения 177 стран мира, что на одну страну больше, чем в прошлом году.
Второе место в рейтинге досталось Сингапуру (176 стран), третье разделили сразу восемь государств: Великобритания, Дания, Италия, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, Япония. Граждане этих стран получили возможность посещать без визы 175 стран.
Последнее место в Индексе паспортов досталось Афганистану, гражданам которого открыт безвизовый доступ в 24 страны мира.
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