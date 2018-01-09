Азербайджан увеличил с 94 до 120 человек контингент миротворцев в Афганистане - Минобороны

Численность азербайджанских миротворцев, участвующих в миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане, увеличена с 94 до 120 человек, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
"С целью обеспечения международного мира и поддержки партнеров с 2018 года в целом число азербайджанских миротворцев увеличено с 94-х до 120-ти военнослужащих, включая 6 азербайджанских офицеров, которые будут представлены в различных штабах миссии «Решительная поддержка», а также 2-х военных врачей", - отмечается в сообщении.
По данным Минобороны, в соответствии с планом в ротационном порядке группа миротворцев Азербайджана, состоящая из 70 военнослужащих, 9 января отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии НАТО "Решительная поддержка".
Минобороны отмечает, что с учетом важности обеспечения стабильности и безопасности в этой стране, НАТО обратилась к странам-членам и странам-партнерам Альянса в связи с увеличением количества сил в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 23 ноября 2017 года сделал заявление об увеличении числа азербайджанских миротворцев с 2018 года.
С этой целью Милли Меджлис (парламент) 29 декабря 2017 года внес изменения в постановление «О даче согласия на размещение и участие в соответствующих операциях в Афганистане взвода Вооруженных Сил Азербайджанской Республики в составе батальона Вооруженных сил Турецкой Республики и под общим командованием структур НАТО».
"В связи с увеличением численности азербайджанского миротворческого контингента Министерством обороны Азербайджана во взаимодействии с соответствующими государственными структурами страны и командованием НАТО выполнены все необходимые процедуры", - подчеркивает оборонное ведомство.
А.Азизов
Азербайджан в 2017 году импортировал более 100 тыс. тонн сахара из России – Союзроссахар
Добыча нефти в Венесуэле упала до минимума за 16 лет - эксперты
Нефть торгуется около максимума почти за 3 года, Brent - у $67,9 за баррель
Поиски 3 экстремалов, пропавших в горах на севере Азербайджана, будут продолжены до их нахождения – замглавы МЧС
Неймар признан самым дорогим футболистом мира, Роналду лишь 49-й
Эстония вышлет в Азербайджан приговоренного к 14 годам тюрьмы за наркопреступления
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Международные валютные резервы Грузии в 2017 г. выросли на 10,3%
Иран будет привержен ядерной сделке, пока она ему выгодна, заявляют в Тегеране
Семь человек погибли и 15 пострадали в результате теракта в Пакистане
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
"Азербайджанские Авиалинии" объявляют набор бортпроводников среди девушек
Общение посредством искусства: «Bakcell Stars» предоставляет равные права и возможности детям, нуждающимся в особой заботе
Презентация компании «Азеркосмос» в Бакинской Высшей Школе Нефти
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»