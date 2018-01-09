Азербайджан увеличил с 94 до 120 человек контингент миротворцев в Афганистане - Минобороны

Численность азербайджанских миротворцев, участвующих в миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане, увеличена с 94 до 120 человек, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

"С целью обеспечения международного мира и поддержки партнеров с 2018 года в целом число азербайджанских миротворцев увеличено с 94-х до 120-ти военнослужащих, включая 6 азербайджанских офицеров, которые будут представлены в различных штабах миссии «Решительная поддержка», а также 2-х военных врачей", - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, в соответствии с планом в ротационном порядке группа миротворцев Азербайджана, состоящая из 70 военнослужащих, 9 января отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии НАТО "Решительная поддержка".

Минобороны отмечает, что с учетом важности обеспечения стабильности и безопасности в этой стране, НАТО обратилась к странам-членам и странам-партнерам Альянса в связи с увеличением количества сил в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 23 ноября 2017 года сделал заявление об увеличении числа азербайджанских миротворцев с 2018 года.

С этой целью Милли Меджлис (парламент) 29 декабря 2017 года внес изменения в постановление «О даче согласия на размещение и участие в соответствующих операциях в Афганистане взвода Вооруженных Сил Азербайджанской Республики в составе батальона Вооруженных сил Турецкой Республики и под общим командованием структур НАТО».

"В связи с увеличением численности азербайджанского миротворческого контингента Министерством обороны Азербайджана во взаимодействии с соответствующими государственными структурами страны и командованием НАТО выполнены все необходимые процедуры", - подчеркивает оборонное ведомство.

А.Азизов