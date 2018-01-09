В Грузии задержан подозреваемый в пособничестве нейтрализованной в Тбилиси группе террористов

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщает о задержании еще одного подозреваемого в пособничестве террористам.

Как сказано в распространенном во вторник сообщении службы, сотрудниками контртеррористического департамента СГБ в Ахметском районе задержан гражданин Грузии Зураб Идоидзе, в его доме в селе Омало проведен обыск.

Как заявляют в СГБ, следствием установлено, что задержанный З.Идоидзе вместе с ранее задержанным Зурабом Горнакашвили посещал Турцию, в частности, город Хопа, где встречался с членами нейтрализованной в конце ноября в ходе спецоперации в Тбилиси бандгруппы, которую возглавлял Ахмед Чатаев.

По информации СГБ, задержанные на автомобиле доставили А.Чатаева и его сообщников к границе с Грузией.

Ранее, 26 декабря, СГБ Грузии сообщило о задержании в Панкисском ущелье и в Тбилиси пятерых лиц, которые подозреваются в связях с нейтрализованной в Тбилиси в конце ноября группой террористов.

По данным СГБ, задержанные - Зураб Горнакашвили, Руслан Алдамов, Рамаз Маргошвили, Бадур Чопанашвили и Темирлан Мачаликашвили содействовали преступникам, которые планировали осуществление терактов в Грузии и Турции.

При этом сообщалось, что один из задержанных, Т.Мачаликашвили, был ранен во время задержания, так как пытался бросить гранату в спецназовцев.

На прошлой неделе Тбилисский городской суд отправил под арест четверых задержанных. Пятый задержанный, который был ранен при задержании, до сих пор находится в реанимации.