В Грузии задержан подозреваемый в пособничестве нейтрализованной в Тбилиси группе террористов

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщает о задержании еще одного подозреваемого в пособничестве террористам.
Как сказано в распространенном во вторник сообщении службы, сотрудниками контртеррористического департамента СГБ в Ахметском районе задержан гражданин Грузии Зураб Идоидзе, в его доме в селе Омало проведен обыск.
Как заявляют в СГБ, следствием установлено, что задержанный З.Идоидзе вместе с ранее задержанным Зурабом Горнакашвили посещал Турцию, в частности, город Хопа, где встречался с членами нейтрализованной в конце ноября в ходе спецоперации в Тбилиси бандгруппы, которую возглавлял Ахмед Чатаев.
По информации СГБ, задержанные на автомобиле доставили А.Чатаева и его сообщников к границе с Грузией.
Ранее, 26 декабря, СГБ Грузии сообщило о задержании в Панкисском ущелье и в Тбилиси пятерых лиц, которые подозреваются в связях с нейтрализованной в Тбилиси в конце ноября группой террористов.
По данным СГБ, задержанные - Зураб Горнакашвили, Руслан Алдамов, Рамаз Маргошвили, Бадур Чопанашвили и Темирлан Мачаликашвили содействовали преступникам, которые планировали осуществление терактов в Грузии и Турции.
При этом сообщалось, что один из задержанных, Т.Мачаликашвили, был ранен во время задержания, так как пытался бросить гранату в спецназовцев.
На прошлой неделе Тбилисский городской суд отправил под арест четверых задержанных. Пятый задержанный, который был ранен при задержании, до сих пор находится в реанимации.
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